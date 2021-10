Napoli, Iginio Massari apre pasticceria vicino alla stazione centrale

Iginio Massari, noto pasticcere bresciano, apre un nuovo punto vendita vicino alla stazione centrale di Napoli. Si tratta, come riporta Dissapore, di un temporary store, sulla linea di quello presente nella stazione Porta Nuova di Torino. In vendita ci saranno prodotti quali macaron, praline, tavolette di cioccolato e biscotti, fino al panettone.

Brand in espansione

La nuova apertura partenopea si inserisce in un piano più ampio di espansione del brand “Iginio Massari - Alta pasticceria”, che il maestro pasticcere gestisce insieme ai figli Debora e Nicola. Massari sta infatti per sbarcare anche in altre grandi città italiane, come Roma e Firenze, oltre a una seconda apertura a Milano, dopo lo store presente all'interno di Banca San Paolo.