Due container di giocattoli sequestrati a Napoli

Oltre 2.300 giocattoli contraffatti, provenienti dalla Cina, per un valore di mercato di circa 100mila euro sono stati sequestrati nel Porto di Napoli dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane. Si tratta di 1.800 moto che riproducono la "Vespa" della Piaggio e di accessori per videogame con il marchio "Sony play station". I giocattoli , spediti in due container, erano destinati a due aziende della Campania. I legali rappresentanti delle due imprese sono stati denunciati per contraffazione.