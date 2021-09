Incendiano mobili vicino alle abitazioni, scoperti a Quarto

A Quarto i carabinieri hanno denunciato a piede libero per inquinamento ambientale e smaltimento illecito di rifiuti un 47enne, un 27enne e un 19enne. I militari - allertati dal 112 - sono intervenuti in via Pozzillo perché era stato segnalato un incendio. I militari hanno accertato che i tre avevano dato alle fiamme dei mobili vecchi. L'incendio - che si stava propagando verso le abitazioni vicine - è stato domato dai vigili del fuoco.