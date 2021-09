Napoli, spacciava droga mentre era ai domiciliari: arrestato

Il 44enne è stato trovato in possesso di oltre 18 grammi di crack, un bilancino di precisione e 718 euro in contanti

Durante un'operazione di controllo del territorio dei carabinieri nel quartiere Ponticelli, periferia orientale di Napoli, è stato arrestato per spaccio di droga F. I., 44 anni, residente al Rione de Gasperi, era ai domiciliari, ma è stato trovato in possesso di oltre 18 grammi di crack, un bilancino di precisione e 718 euro in contanti. Durante i controlli è stato denunciato anche un 21enne, già ai domiciliari, che dovrà rispondere di evasione perché trovato fuori casa senza autorizzazione, mentre un 25enne, residente a Barra, è stato denunciato per porto abusivo di armi: nella sua auto è stata trovata una mazza da baseball di 60 cm.