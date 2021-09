Picchia la compagna e la madre, fermato 33enne a Napoli

Un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nel quartiere napoletano di Ponticelli per maltrattamenti in famiglia. Il 33enne ha insultato e picchiato la compagna durante una lite. Quando poi la madre è intervenuta in difesa della nuora, per evitare una nuova aggressione, anche lei è stata picchiata. Allertati da alcuni vicini di casa, spaventati dalle urla che provenivano dall'appartamento, i carabinieri della locale stazione hanno bloccato il 33enne, risultato essere sotto effetto di stupefacenti.