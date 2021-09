Minorenni sorpresi con arma da ninja nel Napoletano: denunciati

Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Inoltre sono stati multati per guida senza casco, guida senza la copertura assicurativa e per guida senza patente perché mai conseguita

Due ragazzi di 15 e 17 anni sono stati sorpresi dai carabinieri la scorsa notte, a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), in possesso di un "nunchaku" - arma anticamente utilizzata dai ninja - e di un punteruolo. Le due armi sono state sequestrate e i minorenni denunciati a piede libero.

Il controllo

I carabinieri della locale hanno notato i due ragazzi a bordo di uno scooter in via Libertà, e gli hanno intimato l'alt. I due però hanno accelerato: dopo un inseguimento, i ragazzini, entrami di Ponticelli, sono stati fermati e perquisiti. Da qui la scoperta della singolare arma di cui erano in possesso. Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Inoltre sono stati multati per guida senza casco, guida senza la copertura assicurativa e per guida senza patente perché mai conseguita.