Napoli, 18enne ferito da uno sparo nei Quartieri Spagnoli

Il ragazzo, a cui sono stati prescritti trenta giorni di prognosi per la frattura della caviglia sinistra, è stato ricoverato in ortopedia

Un ragazzo di 18 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ricoverato all'ospedale Pellegrini di Napoli dopo essere stato ferito da un colpo d'arma da fuoco alla caviglia. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato colpito in una strada non precisata dei Quartieri Spagnoli.

Indagini in corso

Sul posto intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro. Sono in corso le indagini per determinare la dinamica del ferimento, ancora poco chiara, e identificare i responsabili. Il ragazzo, a cui sono stati prescritti trenta giorni di prognosi per la frattura della caviglia sinistra, è stato ricoverato in ortopedia.