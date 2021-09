Covid, sospesi 4 medici no vax degli ambulatori della Asl di Avellino

Sollecitati più volte a sottoporsi al vaccino anti-Covid si sono sempre dichiarati contrari, per questo quattro medici in servizio negli ambulatori dell'Asl di Avellino sono stati sospesi dall'incarico e dallo stipendio, così come prevedono le nuove norme sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario. La decisione è stata comunicata dal direttore generale dell'Asl, Maria Morgante. I quattro medici non potranno esercitare la professione e potrebbero incorrere in sanzioni disciplinari anche da parte dell'Ordine dei medici. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)