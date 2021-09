Covid Campania, 362 casi su quasi 18mila tamponi

Il tasso di incidenza torna a salire e si attesta al 2,02% rispetto all'1,90% precedente. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti

Sono 362 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 17.884 test esaminati. Il tasso di incidenza torna a salire e si attesta al 2,02% rispetto all'1,90% precedente. Il bollettino dell'Unità di crisi riporta 6 nuove vittime. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 22 (-2), quelli di degenza 309 (-10).