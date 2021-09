Controlli a Torre Annunziata: sequestrate armi e droga

Proseguono i controlli a Torre Annunziata (Napoli) da parte dei carabinieri della locale Compagnia. I militari, nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli, hanno effettuato un servizio a largo raggio con posti di controllo rafforzati e perquisizioni alla ricerca di armi e droga.

Il sequestro di armi e droga

Massima attenzione, questa volta, al complesso edilizio "palazzo dei Tittoni" di via Vittorio Emanuele III. Rinvenuti e sequestrati, in più nascondigli creati in aree comuni, una pistola Smith&Wesson calibro 9 con matricola abrasa completa di caricatore con all'interno 11 proiettili calibro 9 luger a espansione, altri 16 proiettili dello stesso calibro, 10 pallottole calibro 380 e 1 proiettile calibro 7,62. Sequestrati 67 grammi di cocaina, 68 grammi di marijuana e 33 grammi di crack. La sostanza stupefacente era già suddivisa in dosi e pronte alla vendita. Rinvenuti e sequestrati anche una pianta di marijuana in coltivazione e 2 bilancini di precisione con diverso materiale per il confezionamento della droga. Denunciati per furto di corrente elettrica 3 condomini e rimossi barriere e cancelli collocati abusivamente che permettevano un accesso esclusivo ai pianerottoli dei piani superiori dello stabile. I carabinieri - durante il servizio - hanno identificato 88 persone e controllato 41 mezzi.