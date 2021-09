Napoli, ragazzo di 19 anni ferito con 15 coltellate

Il giovane, incensurato residente al borgo Sant'Antonio Abate, è ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Ancora da chiarire il motivo dell'aggressione

Un 19enne, incensurato residente al borgo Sant'Antonio Abate a Napoli, ha riportato 15 ferite da arma da taglio ed è stato ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. È avvenuto la scorsa notte in piazza Santa Maria della fede, a Napoli. I motivi dell'aggressione sono ancora da stabilire e l'autore del gesto non è ancora stato identificato. Sulla vicenda indagano i carabinieri, i militari hanno già acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona.