Estorce denaro alla madre per droga: 43enne arrestato nel Casertano

L’uomo è stato condotto in carcere dai carabinieri perché più volte ha tentato di estorcere soldi all’anziana madre per acquistare la sostanza stupefacente da consumare. È stata la vittima a denunciare il figlio ai militari

Un uomo di 43 anni, residente a Castel Volturno (in provincia di Caserta), è stato arrestato e condotto in carcere dai carabinieri perché più volte ha cercato di estorcere del denaro all'anziana madre per comprarsi poi la droga da consumare.

La denuncia della madre e le indagini

È stata proprio la vittima, ultrasessantacinquenne, a denunciare ai carabinieri del posto il figlio, stanca di essere continuamente minacciata e costretta a dare soldi per qualcosa di non legale. I militari hanno iniziato ad indagare, raccogliendo testimonianze importanti e altri elementi sensibili che hanno permesso alla Procura di Santa Maria Capua Vetere di chiedere e ottenere dal gip l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.