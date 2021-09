Pozzuoli, famiglia gestiva giro di spaccio: quattro arresti

Quattro persone, componenti dello stesso nucleo familiare, sono state arrestate a Pozzuoli con l'accusa di aver messo in piedi un'attività di spaccio a conduzione familiare. Il gip di Napoli ha disposto l'arresto in carcere per il padre e uno dei due suoi figli e i domiciliari per la madre e un figlio. Ai primi due la Procura di Napoli contesta una serie di cessioni mentre per i restanti due solo un episodio. I quattro sono accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Le indagini

Secondo quanto accertato dai carabinieri, la famiglia spacciava varie tipologie di sostanze stupefacenti tra cui hashish, marijuana, cocaina e crack. I militari hanno anche sequestrato 20.700 euro, ritenuti provento dell'illecita attività, e 161,30 grammi di droga. L'attività investigativa, condotta anche con l'ausilio di telecamere installate presso l'abitazione degli arrestati, è iniziata nei primi mesi del 2021 e si è conclusa nello scorso mese di maggio. Numerosi clienti della famiglia, tutti dell'area flegrea, sono stati segnalati come assuntori alla Prefettura di Napoli.