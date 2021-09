Napoli, attira l’amico in trappola e complice lo rapina: due arresti

Gli agenti del commissariato Posillipo di Napoli stamattina hanno arrestato un 27enne e un 39enne con l'accusa di essere responsabili della rapina da circa un migliaio di euro messo a segno lo scorso 27 giugno alla Gaiola, nota località del quartiere "bene" del capoluogo partenopeo. Ai due - caduti in contraddizione davanti agli investigatori della Polizia di Stato e ai magistrati della VII sezione della Procura - i poliziotti di Posillipo hanno notificato i domiciliari emessi dal gip Saverio Vertuccio.

La vicenda

Uno dei due soggetti ha adescato l'amico attirandolo in una trappola e poi ha finto di essere sorpreso quando al finestrino si è presentato il complice che con casco integrale in testa e pistola in pugno si è fatto consegnare quanto avevano in tasca, circa mille euro, e un telefono cellulare. A incastrare "l'amico infedele" e l'esecutore materiale della rapina sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.