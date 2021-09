Covid Campania, il bollettino: 151 positivi su 5.764 tamponi

In Campania nelle ultime ore si registrano 151 positivi su un totale di 5.764 tamponi esaminati: il tasso è del 2,61%. I decessi sono 6, 5 nelle ultime 48 ore e deceduto in precedenza ma registrato ieri. In terapia intensiva ci sono 21 persone, 22 il dato precedente, e 336 quelle in reparti di degenza ordinaria, 341 il dato precedente. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)