Napoli, accoltellato alla schiena per difendere amica: non è grave

Il giovane ha riferito agli agenti della polizia che era in piazza Troisi quando, nel tentativo di difendere un'amica da apprezzamenti offensivi, è stato avvicinato da quattro persone a lui sconosciute

Un ragazzo di 20 anni, incensurato, è stato ferito in maniera non grave con un'arma da taglio alla schiena: l'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri a San Giorgio a Cremano (Napoli).

Il racconto della vittima

Il giovane ha riferito agli agenti della polizia che era in piazza Troisi quando, nel tentativo di difendere un'amica da apprezzamenti offensivi, è stato avvicinato da quattro persone a lui sconosciute, ed è stato poi colpito alla schiena con un'arma da taglio. Giunto all'Ospedale del Mare di Napoli con mezzi propri, il 20enne è stato medicato per due ferite non profonde alla schiena.