A fuoco un ettaro di bosco, una denuncia a Ischia per incendio colposo

Il rogo è divampato in località Pietramarina. E' stato necessario anche l'intervento dei mezzi aerei per domare l'incendio

Un uomo incensurato è stato denunciato dai carabinieri forestali di Casamicciola Terme per incendio boschivo colposo a Ischia. Il rogo è divampato in località Pietramarina nel comune di Ischia: intervenuti sul posto grazie a una segnalazione, i forestali hanno domato l'incendio insieme con i vigili del fuoco. E' stato necessario anche l'intervento dei mezzi aerei per domare l'incendio, che ha comunque distrutto oltre un ettaro di macchia e sottobosco di ceduo di castagno e querce.

Le indagini

I militari hanno poi accertato che all'origine del rogo vi era la combustione di un cumulo di residui vegetali quali foglie secche e sterpi, derivanti dalla pulizia di un fondo agricolo. E' emerso che il proprietario del fondo aveva incendiato i rifiuti per disfarsene ma che il vento aveva allargato il fronte delle fiamme raggiungendo anche la macchia mediterranea. Il proprietario, trovato sul posto, è stato denunciato.