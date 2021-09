Evade 4 volte domiciliari: in carcere dipendente Comune nel Napoletano

Un dipendente dell'ufficio tecnico del Comune di Castellammare di Stabia (in provincia Napoli) evade quattro volte dagli arresti domiciliari, dove si trovava in seguito a due ordinanze di custodia cautelare legate a presunte elargizioni di denaro ricevute nell'ambito di interventi edilizi abusivi. Per questo motivo, è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale. I carabinieri della stazione stabiese hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa del gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina nei confronti dell'uomo.

La vicenda

Il dipendente era ai domiciliari per precedenti ordinanze di misure cautelari nell'ambito di indagini che avevano permesso di appurare come nel 2019 due distinte persone gli avessero corrisposto indebitamente le somme di 10mila euro (oltre ad altri vantaggi) e 4mila euro per ultimare interventi abusivi commissionati proprio a Castellammare di Stabia.

La nota del procuratore di Torre Annunziata

''La sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere - scrive in una nota il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso - è stata disposta in quanto l’uomo, ristretto agli arresti domiciliari anche in forza di un secondo titolo custodiale emesso nei suoi confronti nell'ambito di altro procedimento pendente a suo carico dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, tra agosto e gli inizi di settembre di quest'anno aveva violato ben quattro volte la misura in atto, rendendosi responsabile del reato di evasione''.