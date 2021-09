Odore nauseabondo di spazzatura nel Napoletano: residenti in protesta

In diversi Comuni dell’area nord della provincia, per la terza volta nel giro di 10 giorni, l’aria è diventata irrespirabile a partire dalla serata di ieri: sconosciute le cause. Le persone sono state costrette a chiudere porte e finestre. Nei giorni scorsi è stata formalizzata una denuncia: c’è chi pensa di promuovere una manifestazione pubblica