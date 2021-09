Incendia plastica in vasca da bagno, arrestato a Qualiano

A Qualiano, nel Napoletano, i carabinieri hanno arrestato per combustione illecita di rifiuti un uomo di 30 anni. L'uomo, un imprenditore agricolo, è stato sorpreso in via Ripuaria - all'interno di un fondo di sua proprietà mentre - secondo l'accusa dei carabinieri - dava alle fiamme tubi in plastica utilizzati per l'irrigazione dei campi.

L'intervento dei carabinieri

Attirati da una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, i militari sono intervenuti trovando l'uomo che provava a governare le fiamme di un cumulo di plastica sistemato all'interno di una vasca da bagno. Sul posto sono stati rinvenuti altri mucchi di tubi, per 300 chili di materiale, smaltiti allo stesso modo. Dopo aver domato l'incendio con mezzi di fortuna, i militari hanno sequestrato l'intero agro. Il 30enne, invece, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.