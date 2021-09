Incidente sul lavoro nel Salernitano: feriti due operai

È avvenuto questa mattina in un cantiere edile a Montesano sulla Marcellana. I due stavano lavorando su di un solaio al secondo piano quando, per cause in corso di accertamento, la struttura ha ceduto crollando sul piano inferiore

Due operai sono rimasti feriti questa mattina in un incidente sul lavoro in un cantiere edile a Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano. Il ferito più grave, un uomo di origini romene, è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, mentre l'altro, residente a Padula (Salerno), ha riportato fratture varie agli arti inferiori ed è ricoverato presso l'ospedale di Polla. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, carabinieri, vigili del fuoco ed i carabinieri. I due stavano lavorando su di un solaio al secondo piano quando, per cause in corso di accertamento, la struttura ha ceduto ed il solaio è crollato sul piano inferiore.