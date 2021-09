Napoli, corruzione: arrestati dirigente azienda e funzionario Dogane

Secondo le accuse un uomo di 49 anni, dirigente di fatto di un'azienda di San Gennaro Vesuviano che si occupa del recupero e dello smaltimento di materiale plastico, ha corrotto un funzionario dell'Agenzia delle Dogane per fare in modo che si occupasse delle pratiche di rimborso delle accise presentate dall'azienda

Due arresti a Napoli per un presunto caso di corruzione. Secondo le accuse della Procura di Napoli (pm Henry John Woodcock), un uomo di 49 anni, dirigente di fatto di un'azienda di San Gennaro Vesuviano che si occupa del recupero e dello smaltimento di materiale plastico, ha corrotto un funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Napoli, distaccato a Benevento, per fare in modo che si occupasse delle pratiche di rimborso delle accise presentate dall'azienda per la quale lavora.

Il gip di Napoli ha emesso il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari, notificato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, nei confronti del 49enne. Una analoga misura cautelare è stata emessa anche nei confronti del funzionario dell'Agenzia delle Dogane. Le richieste di rimborso, di cui il dipendente pubblico si doveva occupare, riguardano il carburante destinato alla produzione di energia elettrica, utilizzata a soddisfare il fabbisogno dell'opificio per il quale il 49enne lavora.