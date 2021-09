Napoli, minorenni aggrediscono rider: denunciati un 17enne e un 15enne

Per paura di ritorsioni il ragazzo non si è rivolto alle forze dell'ordine, ma i carabinieri - avvertiti dal personale medico - sono riusciti comunque a ricostruire quanto accaduto

Nuova aggressione a un rider di una nota società di delivery. L'episodio è successo nella notte in via Lepanto, a Napoli nel quartiere di Fuorigrotta. Intorno all'1:30 la vittima, un 26enne, è stata portata all'ospedale San Paolo con contusioni multiple giudicate guaribili in 21 giorni.

La vicenda

Per paura di ritorsioni il ragazzo non si è rivolto alle forze dell'ordine, ma i carabinieri - avvertiti dal personale medico - sono riusciti comunque a ricostruire quanto accaduto analizzando le immagini di videosorveglianza e identificando due degli aggressori, un 17enne e un 15enne denunciati per concorso in lesioni personali. Continuano le indagini per identificare gli altri.