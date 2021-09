Napoli, sequestrate magliette con la scritta "camorra"

Sulle t-shirt è raffigurata l'Italia sovrastata da una piovra. Sono state trovate in vendita in una bancarella nei pressi del carcere di Secondigliano

Sequestrate a Napoli delle magliette con l'immagine di una piovra che copre l'Italia e la scritta "camorra". Sono state trovate, insieme con altre maglie recanti loghi contraffatti di squadre di calcio, in vendita in una bancarella nei pressi del carcere di Secondigliano. Del caso si era occupata nei giorni scorsi anche la commissione antimafia, dopo la notizia che le magliette erano in vendita su un sito di e-commerce, oltre al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per iniziativa del prefetto di Napoli Marco Valentini.