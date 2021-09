Estate 2021, cosa fare a Napoli: gli eventi di settembre

Anche per settembre continuano gli eventi serali nei giardini di Palazzo Reale. In scena anche il Festival delle Ville Vesuviane dal 4 al 25 settembre

Sono diversi gli eventi che si svolgeranno a Napoli nel mese di settembre, nonostante l’estate volge al termine, tra musica, teatro, cultura ed eventi sportivi.

A Palazzo Reale Monica Guerritore e Francesca Michielin

Nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, all’aperto, si terranno gli spettacoli di Monica Guerritore venerdì 3 settembre alle 21.40 con “dall’inferno all’infinito” (al costo di 19 euro) e il concerto di Francesca Michielin “Live Fuori dagli Spazi” domenica 5 settembre (al costo di 35 euro). Non sarà necessario il Green Pass per l’esterno, ma sarà obbligatorio per assistere agli eventi serali. I biglietti di ogni spettacolo includono un ingresso per visitare la struttura museale la settimana successiva agli eventi.

Maratona acquatica Capri-Napoli

Dal primo al 6 settembre si svolgerà la maratona in acqua Capri-Napoli, con annessi eventi e iniziative attorno all’evento sportivo. Si tratta della più antica kermesse tra quelle appartenenti ai circuiti mondiali del nuoto in acque libere della Fina: fin dal 1992 ha assegnato il titolo mondiale delle lunghe di distanze. La gara avrà come punto di partenza Marina Grande a Capri e termina presso il lungomare di Napoli dopo 36 chilometri.

“Noi… i Taranto”: ricordi e aneddoti con cena al Teatro dei Lazzari Felici

Presso il Teatro dei Lazzari Felici, sabato 22 settembre, andrà in scena lo spettacolo “Noi… i Taranto”: Nino e Carlo raccontati da Corrado, figlio e nipote, in un viaggio attraverso ricordi, aneddoti, inediti e molto di più. Prima dello spettacolo verrà servito un antipasto, un primo piatto e un dolce accompagnati da acqua e un bicchiere di vino e acqua.

“I Canti del Sud” degli AnemAntica al Piccolo Teatro dei Lazzari Felici

Sabato 29 settembre, al Piccolo Teatro dei Lazzari Felici, si esibiranno alle 21 gli AnemAntica con “I Canti del Sud”. Tra musica dal vivo e teatro, il repertorio spazierà dalla canzone classica napoletana ai ritmi della tradizione popolare come villanelle e tarantelle anonime e d’autore, tamurriate e pizziche. Tutto con un momento di degustazione di cucina tradizionale.

Festival delle Ville Vesuviane dal 4 al 25 settembre

Tra le sedi di Villa Campolieto a Ercolano e Villa Delle Ginestre a Torre del Grego torna il Festival delle Ville Vesuviane dal 4 al 25 settembre con la 32esima edizione. Previste in programma musica e quattro conferenze-concerto idea, oltre che a due appuntamenti di danza. Il 7 settembre si svolgeranno a Villa Campolieto anche i “Premi Le Maschere del Teatro” in differita su Rai Uno.