Covid, muore a 31 anni in provincia di Salerno. Non era vaccinato

Un ragazzo di 31 anni, Amerigo Esposito, è morto a 31 anni all'ospedale Mauro Scarlato di Scafati, in provincia di Salerno, dove era ricoverato presso il reparto Covid. Lo riporta SalernoToday, riferendo che Esposito non era ancora vaccinato, nonostante fosse soggetto a rischio per la sua obesità.

Il cordoglio del sindaco di San Valentino Torio

Il 31enne era titolare di concessionarie d’auto (una a San Marzano sul Sarno, l’altra a Salerno) ed era originario di San Valentino Torio, dove viveva con la moglie e il figlio di due anni. Il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, e l'amministrazione comunale hanno espresso il loro cordoglio unendosi "al dolore delle famiglie Ambruosi ed Esposito per la prematura scomparsa del giovane Amerigo, esprimendo ad esse le più sentite condoglianze - si legge nella nota -. Il nostro caro concittadino ha lottato contro il Covid presso l'ospedale Scarlato di Scafati, ma non è riuscito a vincere la sua battaglia. Affranti dal dolore preghiamo, insieme alla comunità tutta, per la sua anima affinché riposi in pace”.