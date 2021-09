Napoli, le 5 mostre da non perdere a settembre

Tante le mostre e gli eventi culturali in programma a Napoli per il mese di settembre, dall’esposizione su Frida Kahlo a Palazzo Fondi alla mostra digitale di Claude Monet presso la Chiesa di San Potito.

Mostre Settembre 2021

“Frida Kahlo – Il caos dentro” dall’11 settembre a Palazzo Fondi

Al Palazzo Fondi di Napoli, a partire dall’11 settembre, andrà in scena la mostra “Frida Kahlo – Il caos dentro”, organizzata in sezioni tematiche per accompagnare il visitatore nell’esistenza caotica della pittrice messicana, con un focus sul suo grande amore Diego Rivera, tra i principali ispiratori dell’arte muralista.

“Claude Monet: The Immersive Experience”

Nella Chiesa di San Potito a Napoli, fino al 20 ottobre, i visitatori potranno vivere un’esperienza virtuale su oltre mille metri quadri di schermo a 360 gradi attraverso la mostra internazionale “Claude Monet: The Immersive Experience” dopo le tappe di Barcellona, Bruxelles, Milano e Torino. Attraverso un visore a 360 gradi, il visitatore entrerà nel mondo del padre dell’impressionismo attraverso colori e giochi di luce dei suoi dipinti. Gli ingressi sono tutti i giorni (tranne mercoledì) dalle 10 alle 20, con biglietteria che chiude alle 19.

“La Materia e L’Eterno” nella Basilica di San Giovanni Maggiore

Lo scultore Domenico Sepe, fino al 30 settembre, esporrà le proprie opere nella millenaria Basilica di San Giovanni Maggiore nella sua mostra “La Materia e l’Eterno”. Alla monumentale chiesa sarà affiancata la contemporaneità della personale dell’artista napoletano, con le sue opere che vanno dal mito alla religiosità, dal quotidiano al dialogo coi grandi maestri del passato in un’ascesi dall’argilla al bronzo e in un confronto tra modello e prodotto finale. L’ingresso è tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

“Scarabocchio” al Palazzo delle Arti di Napoli

Dal 4 al 16 settembre il Pan – Palazzo delle Arti di Napoli – ospiterà la mostra “Scarabocchio” dell’artista Simona Giglio, promossa in collaborazione con l’assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo della città. La musica sarà parte fondamentale della performance, al punto che in occasione del vernissage del 4 settembre, alle 18, Giglio metterà a disposizione una tela per raccogliere gli “scarabocchi” dei visitatori e, alla stessa ora nel finissage del 16 settembre, effettuerà la performance di live painting dello scarabocchio.

“Capodimonte incontra la Sanità” al Museo e Real Bosco

Bambini e ragazzini dipinti e scolpiti da Paolo La Motta, artista che vive e lavora nel rione Sanità di Napoli, saranno esposti nella sezione di arte contemporanea del Museo e Real Bosco di Capodimonte nel corso della mostra “Paolo La Motta – Capodimonte incontra la sanità” fino al 19 settembre. Tra i volti noti ci saranno quelli di Genny Cesarano, vittima innocente di camorra ucciso tra il 5 e 6 settembre 2015 durante uno scontro tra bande rivali in piazza Sanità, e Diego Armando Maradona.