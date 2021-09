Dinner in the Sky, a Salerno arriva il ristorante sospeso a 50 metri

Per la prima volta nella città di Salerno arriva Dinner in The Sky. Tra l'altro, selezionato da Forbes come «"l ristorante più insolito del pianeta": è un progetto internazionale nato nel 2007 e che ha già toccato 70 paesi di cinque continenti per oltre cinquemila eventi in 64 città del mondo. A Salerno arriverà il 23 settembre e si fermerà fino al 26.

La tavolata in sospeso

L’insolita tavolata è sostenuta da 16 potenti cavi di acciaio e sollevata da una gru da 120 tonnellate. Sullo sfondo il golfo e la città di Salerno, una prospettiva unica e mozzafiato sulla città.