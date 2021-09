Torre del Greco, 28enne arrestato per spaccio di cocaina

Un uomo di 28 anni, F.S., è stato arrestato nel Napoletano per spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. Secondo le accuse riforniva ogni giorno un numero sempre più elevato di 'clienti' tra Torre del Greco e la penisola sorrentina. Gli agenti di polizia del commissariato torrese hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina.

L'operazione

Le indagini, svolte nel periodo compreso tra marzo e luglio dello scorso anno, sono state rafforzate da diverse intercettazioni telefoniche e da attività di pedinamento, anche con localizzatori Gps, e hanno consentito di accertare che l'uomo riforniva quotidianamente un cospicuo numero di abituali acquirenti. Assuntori che in diversi casi, nell'ambito delle attività investigative, hanno anche confermato di avere acquistato cocaina dal 28enne. Quest'ultimo, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.