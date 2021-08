Incendio in un magazzino delle Poste a Castellammare di Stabia

Un incendio è divampato questa mattina poco dopo le 7.30 nel capannone alle spalle delle Poste centrali di Castellammare di Stabia (Napoli), dove vengono depositati i pacchi e smistata la posta da consegnare. Alte fiamme si sono sviluppate sul luogo, tra via Plinio e via Marconi. Immediato l'intervento di due autobotti dei vigili del fuoco, che si trovano a breve distanza - in via Virgilio - e che hanno subito spento il rogo. Ora si indaga per capire come possa essersi sviluppato il rogo. I residenti in zona avrebbero udito degli scoppi subito prima dell'incendio.