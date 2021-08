Napoli, ferisce uomo con tre colpi arma da fuoco per presunto credito

Ha sparato contro il titolare di una rivendita all'ingrosso di frutta per un presunto credito nei suoi confronti, in realtà mai riscontrato. L'episodio è accaduto lo scorso 20 giugno, in via Malatesta, a Somma Vesuviana, quando R.T., un 38enne già noto alle forze dell'ordine, ferì con tre colpi d'arma da fuoco la vittima, un uomo di 59 anni. I carabinieri hanno arrestato l'uomo con l'accusa di tentato omicidio. Il 38enne è già detenuto per il fermo effettuato nei suoi confronti il 26 giugno scorso