Covid, in Campania 564 casi su oltre 17.005 test

I posti letto occupati sono 20 in terapia intensiva, meno uno rispetto a ieri, e 352 in degenza, più due

Sono 564 i nuovi positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Campania su 17.005 test processati. Il tasso di incidenza è in lieve calo e si attesta al 3,31%, contro il 4,02 di ieri.

Il bollettino

Il bollettino dell'Unità di crisi segnala oggi tre nuove vittime e piccole oscillazioni nel report della situazione ospedaliera: i posti letto occupati sono 20 in terapia intensiva, meno uno rispetto a ieri, e 352 in degenza, più due.