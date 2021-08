Napoli, armati di coltello rapinano 39enne: due arresti

Ad allertare tre agenti dei motociclisti un passante, che ha riferito di aver assistito a una rapina in via Marchese Campodisola

Due persone sono state arrestate per rapina a Napoli dagli agenti della polizia locale. E' successo in via Marchese Campodisola. Vittima dell'aggressione un uomo di 39 anni, proveniente da Milano, minacciato con un coltello.

La vicenda

Ad allertare tre agenti dei motociclisti, di passaggio in piazza Bovio, un passante che ha riferito di aver assistito a una rapina nella vicina via Marchese Campodisola. Qui gli agenti hanno incontrato un uomo in forte stato d'agitazione che ha riferito di essere stato rapinato da due persone sotto la minaccia di un coltello e costretto a consegnare tutti suoi averi. I tre motociclisti della Polizia Locale, nel giro di pochi minuti hanno individuati i due responsabili, immobilizzati e arrestati recuperando sia l'arma, un lungo coltello a serramanico, sia la refurtiva. La vittima ha poi riconosciuto i due aggressori, entrambi residenti nell'hinterland napoletano, che sono stati condotti nel carcere di Poggioreale.