Vaccini Campania, De Luca: "Da prossimi giorni 40mila dosi quotidiane"

Nei prossimi giorni "dobbiamo fare 40mila vaccinazioni al giorno per arrivare al risultato" Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo all'Air di Avellino (l'azienda di trasporto pubblico su gomma) per dare il benvenuto ai nuovi assunti. Ma per raggiungere gli obiettivi, ha aggiunto De Luca "occorre la collaborazione di tutti".

"In due mesi immunizzare un milione e 300mila cittadini della Campania"

Non solo. De Luca parla anche di immunizzazione: "Nei prossimi due mesi dobbiamo cogliere l'obiettivo di immunizzare un milione e 300mila cittadini della Campania, dando priorità agli studenti che non hanno fatto ancora la seconda dose. Serve un atto di responsabilità e di collaborazione da parte di tutti. In questo modo potremo ricominciare a riprenderci la nostra vita senza più chiusure e passi all'indietro. Chi non sarà vaccinato, non potrà lavorare. È una misura che serve in primo luogo a salvaguardare la vostra salute e delle vostre famiglie".