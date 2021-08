Abusi edilizi, sequestrato lido Conca Azzurra di Massa Lubrense

Due sono, in particolare, le aree della spiaggia "Maya beach experience" finite nel mirino degli investigatori

Blitz della Capitaneria di Porto sulla spiaggia dei vip ha portato al sequestro di una parte della Conca Azzurra, uno dei paradisi della Penisola Sorrentina. Come riporta il quotidiano Il Mattino, una scogliera era stata ricoperta di cemento, mentre un invaso era stato riempito di sabbia bianca (di dubbia provenienza) per simulare una spiaggia caraibica. Tutto questo modificando il paesaggio.

I controlli

Due sono, in particolare, le aree della spiaggia "Maya beach experience" finite nel mirino degli investigatori. La prima è una grossa piattaforma in cemento dove vengono posizionati i lettini. La seconda è una spiaggia nella spiaggia, un lido di sabbia bianca realizzato in una zona sopraelevata, a simulare un litorale caraibico. Le due aree sono finite sotto sigilli.