Covid Campania, il bollettino: 531 nuovi casi su 19.013 test

In Campania 531 nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) su 19.013 test. Risale il tasso di positività, che passa dall'1,29% di ieri al 2,79% di oggi.

Il bollettino

Secondo il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione, si registrano 13 deceduti (4 nelle ultime 48 ore, 9 morti in precedenza ma registrati ieri). In calo l'occupazione delle terapie intensive, 20 rispetto al dato precedente di 23. In leggero aumento i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 362 di ieri ai 366 di oggi.