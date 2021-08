Aggredisce carabinieri al posto di blocco: un arresto nel Sannio

Un operaio 29enne, in evidente stato di ebbrezza, si è rifiutato di esibire i documenti e ha colpito con pugni e calci i militari, per poi finire in manette. Dentro l’auto su cui viaggiava è stato rinvenuto un coltello a serramanico

Un operaio 29enne di Pannarano (in provincia di Benevento) si è rifiutato di esibire i documenti e ha aggredito con pugni e calci i carabinieri, che lo hanno arrestato. Il giovane è stato fermato dai militari durante la notte, in evidente stato di ebbrezza alcolica, a bordo della propria auto. I militari hanno poi rinvenuto all'interno dell'auto un coltello a serramanico che immediatamente è stato sequestrato. In seguito dell'aggressione i carabinieri hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale di Sant'Agata de' Goti.