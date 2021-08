Colpi di arma da fuoco contro portone di un palazzo a Torre Annunziata

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la notte scorsa a Torre Annunziata (Napoli) contro il portone d'ingresso di uno stabile in vico Forni, nella zona del Rione Provolera. Indagano gli agenti del locale commissariato.

Le indagini

Stando agli elementi finora raccolti durante il raid sarebbero stati sparati almeno tre proiettili. Inoltre nello stabile interessato vivrebbero alcuni esponenti dei Chierchia-Fransuà, uno dei clan di camorra in lotta nell'area oplontina per la gestione delle attività illecite. Gli investigatori sono al lavoro per capire se quest'ultimo episodio sia collegato a quanto avvenuto qualche giorno fa, quando altri tre fatti analoghi si erano verificati in altre zone della città (la parte antistante un bar di piazza Cesaro, vico Rosselli sempre nel Rione Provolera e un'area a ridosso di un altro bar a corso Vittorio Emanuele III).