Scout si perdono in boschi del Casertano, salvati dai vigili del fuoco

Sette scout di 21 anni hanno perso l'orientamento nei boschi attorno a Gioia Sannitica, in provincia di Caserta, e sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Piedimonte Matese). È successo nel pomeriggio di ieri ma solo in serata il gruppo, proveniente da Foggia, è stato rintracciato.

Le ricerche

Dopo l'allarme lanciato dal capo scout, sono iniziate le ricerche dei ragazzi in una zona di montagna ricoperta da fitti boschi; dopo qualche tentativo è stato necessario far intervenire un elicottero dal Nucleo di Pontecagnano, a quel punto il gruppo è stato rintracciato e condotto in un campo vicino dove lo attendeva il capo scout. I giovani hanno poi fatto rientro nella struttura che li ospitava, "Giovani di Don Bosco" di Piedimonte Matese.