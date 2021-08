Napoli, 25enne ucciso a colpi di pistola

Un ragazzo di 25 anni è stato ucciso la notte scorsa in un agguato a Napoli. Si tratta di Antonio Zarra, già noto alle forze dell'ordine. Portato da alcuni conoscenti al pronto soccorso del San Paolo, il ragazzo è morto in ospedale a causa delle ferite riportate. Sette i proiettili che lo avrebbero raggiunto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bagnoli, del Nucleo Radiomobile e della Sezione Rilievi del Nucleo investigativo di Napoli.

La dinamica dell'omicidio

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Zarra era in auto in via Jacopo Carrucci, nel quartiere Pianura, quando è stato raggiunto da alcune persone che hanno esploso contro di lui numerosi colpi di arma da fuoco. I militari hanno rinvenuto sul posto dieci bossoli calibro 9 e alcune tracce di sangue. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica e individuare i responsabili dell'agguato.