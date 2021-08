Napoli, incendio all'Officina delle Culture di Scampia

Secondo una prima ricostruzione il fuoco è divampato all'ultimo piano della struttura. Le cause sono in corso di accertamento

Un incendio è divampato nello stabile che accoglie l'Officina delle Culture, a Scampia, alla periferia di Napoli. Il centro è intitolato a Gelsomina Verde, la giovane rimasta uccisa nella cosiddetta 'faida di Scampia'. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del vicino distaccamento e gli agenti del locale commissariato di polizia. Dopo aver domato le fiamme i tecnici hanno avviato le verifiche sull'agibilità dei locale. Secondo una prima ricostruzione il fuoco è divampato all'ultimo piano della struttura. Le cause sono in corso di accertamento.

"Incendio di natura dolosa"

A darne notizia, sui social, è stato il responsabile dello stesso centro, Ciro Corona, che scrive: "Non sappiamo ancora l'entità del danno né quali possano essere le motivazioni di un atto incendiario gratuito, sta di fatto che l'incendio è di natura dolosa". "Non saranno le fiamme a spegnere le energie che porteranno al riscatto dell'Officina, ne' con le fiamme riuscirete a spegnere l'entusiasmo. L'abbiamo ricostruita una volta, da soli, lo rifaremo oggi con una rete nazionale alle spalle", aggiunge Corona al riscatto dell'Officina, ne' con le fiamme riuscirete a spegnere l'entusiasmo. L'abbiamo ricostruita una volta, da soli, lo rifaremo oggi con una rete nazionale alle spalle", aggiunge Corona.

Ruotolo-De Giovanni: "Attentato incendiario gravissimo"

"L'incendio all'Officina delle Culture di Gelsomina Verde, a Scampia, ci lascia sgomenti. Siamo certi che gli investigatori prima o poi ci daranno le risposte agli interrogativi di queste ore. Siamo tutti colpiti da questo grave attentato incendiario. Ciro Corona ci ha assicurato che la biblioteca, che abbiamo inaugurato insieme, è salva. Chiunque è stato ad appiccare il fuoco ha già perso: la cultura sopravvive a qualsiasi incendio e ne esce, anzi, fortificata. Sarà una gioia partecipare in qualsiasi modo alla sua ricostruzione, affianco al popolo onesto di Scampia, in questa circostanza ancora di più". Lo affermano in una nota congiunta il senatore Sandro Ruotolo e lo scrittore Maurizio De Giovanni.