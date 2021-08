Incendio a Castel Volturno, in fiamme sterpaglie e rifiuti

È stato spento nella notte un vasto incendio che ha interessato a Castel Volturno, nel Casertano, un'area incolta di circa 10 ettari nelle immediate vicinanze della Strada Statale 7 quater, nei pressi dell'uscita per il Villaggio Coppola. Le fiamme si sono sviluppate tra sterpagiie, rifiuti - tra i quali elettrodomestici, pneumatici, mobili - e alcune roulotte abbandonate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta con una squadra AIB , specializzata per gli incendi boschivi, e del distaccamento di Mondragone, con un'autobotte del distaccamento di Aversa.