Covid Campania, 647 casi su oltre 14mila tamponi

Il rapporto tra positivi e test è passato dal 3,91 per cento al 4,48 per cento. Aumenta ancora l’occupazione delle terapie intensive e crescono anche i ricoveri nei reparti ordinari

In Campania il tasso di positività continua a salire e passa dal 3,91% al 4,48%; i positivi sono 647 su un totale di 14.412 tamponi. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 4. Aumenta ancora l'occupazione delle terapie intensive, 23 rispetto al dato precedente di 20; crescono anche i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 336 di ieri ai 340 di oggi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).