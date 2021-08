Napoli, tenta di rapinare un 23enne e poi lo accoltella: arrestato

Dopo l’aggressione, la vittima, che perdeva sangue dalla ferita, ha chiesto aiuto a una pattuglia di carabinieri in transito, a cui ha raccontato quanto avvenuto. Il rapinatore, un 45enne, è stato rintracciato poco dopo e condotto in carcere

Un 45enne di Napoli è stato arrestato la scorsa notte in via Leopardi, nel quartiere di Fuorigrotta, per aver tentato di rapinare e per aver poi accoltellato alla gamba un giovane di 23 anni. È accaduto poco prima della mezzanotte. Dopo l’aggressione, la vittima, che perdeva sangue dalla ferita, ha chiesto aiuto a una pattuglia di carabinieri in transito. Ai militari ha raccontato quanto avvenuto, spiegando di essere stato ferito dopo aver reagito alla tentata rapina e che l’uomo si è dato alla fuga.

L’arresto

Il giovane ha quindi fornito una descrizione dell'aggressore agli uomini dell’Arma che, allertato il personale del 118 e la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Napoli, si sono messi alla ricerca del rapinatore. Dopo pochi minuti lo hanno rintracciato mentre percorreva viale Augusto. Gli investigatori lo hanno bloccato e perquisito: nelle tasche aveva il coltello ancora sporco di sangue. Arrestato, è stato condotto in carcere con le accuse di tentata rapina a mano armata e lesioni personali. La vittima è stata giudicata guaribile in 10 giorni.