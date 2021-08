Incidente nel Casertano, muore travolto da un’auto mentre è in bici

Un 31enne è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in bici ad Alife, nel Casertano. La vittima, un operatore ecologico, secondo quanto accertato dai carabinieri, non ha avuto neanche il tempo di girarsi e vedere l'auto che sopraggiungeva: dopo il violento urto che lo ha sbalzato dal mezzo a due ruote facendolo finire contro un muretto, è stato condotto in ospedale ma è deceduto per le ferite riportate. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri. Il conducente dell'auto, che si è fermato subito ed è risultato negativo all'alcol test, è stato denunciato.