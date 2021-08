Napoli, scoperta serra di marijuana: arrestato 45enne

L'uomo è stato fermato dai militari in via Jannelli, a Napoli, e durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 31 grammi di marijuana, già ripartiti in dosi, poi sono scattati i controlli nella sua abitazione dove è stata trovata una pianta di cannabis

In casa aveva allestito una piccola serra per la coltivazione di cannabis. Scoperto dai carabinieri, un cittadino brasiliano di 45 anni residente a Marano di Napoli ora è ai domiciliari. L'uomo è stato fermato dai militari in via Jannelli, a Napoli, e durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 31 grammi di marijuana, già ripartiti in dosi. Nella sua abitazione, invece, un locale era stato allestito come una piccola serra: al suo interno una pianta di cannabis di 1 metro circa e materiale vario per la coltivazione.