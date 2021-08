Covid Campania, 335 positivi su oltre 14mila tamponi

Il tasso di positività scende al 2,37 per cento. I decessi nelle ultime 48 ore sono sei. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari

In Campania il tasso di positività scende al 2,37% rispetto al al 4,68% precedente: i positivi sono 335 su un totale di 14.129 tamponi. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 6; altre quattro persone sono morte in precedenza ma sono state registrate ieri. Aumenta l'occupazione delle terapie intensive, 18 rispetto al dato precedente di 15 unità. Crescono anche i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 317 di ieri ai 327 di oggi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).