Napoli, marijuana nascosta nello scooter: arrestato 32enne

E' successo durante un controllo in via Caracciolo. Sempre all'interno del veicolo sono state rinvenute banconote per un totale di 350 euro circa

Aveva nascosto nel vano portaoggetti dello scooter un sacchetto con circa 110 grammi di marijuana, pronta ad essere venduta: per I.F., napoletano di 32 anni, è stato arrestato dagli agenti motociclisti della Polizia Locale di Napoli. E' successo durante un controllo in via Caracciolo. Sempre all'interno del veicolo sono state rinvenute banconote per un totale di 350 euro circa. Di oltre 2000 euro, invece, il valore della sostanza stupefacente sequestrata. L'uomo è stato condannato dal tribunale di Napoli per detenzione di sostanze stupefacenti a otto mesi di reclusione e al pagamento di 1800 euro di multa, oltre alle spese processuali.