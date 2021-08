Capri, vende marijuana ai bagnanti di Marina Piccola: denunciato

Si tratta di un 31enne di Santa Maria la Carità. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 20 grammi di stupefacente già suddivisi in dosi

I carabinieri della compagnia di Sorrento hanno denunciato per spaccio di droga un 31enne di Santa Maria la Carità, sorpreso sulla spiaggia di Marina Piccola, a Capri, mentre cedeva dosi di marijuana ai bagnanti. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 20 grammi di stupefacente già suddivisi in dosi.

Un 49enne denunciato per furto

I militari, durante dei controlli, hanno poi denunciato un 49enne di Foggia per furto aggravato. L’uomo è stato bloccato mentre rubava capi di abbigliamento in un atelier dell'isola: la merce è stata restituita.