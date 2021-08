Covid: in Campania contagi stabili, aumentano ricoveri

I posti occupati in terapia intensiva sono stabili (16 come ieri) ma aumentano ancora i ricoverati nei reparti ordinari

Il tasso di contagio resta sostanzialmente stabile in Campania (oggi 4,02% rispetto al 4,25 di ieri), anche se si registrano 711 nuovi positivi. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano sull'emergenza Covid. I posti occupati in terapia intensiva sono stabili (16 come ieri) ma aumentano ancora i ricoverati nei reparti ordinari. Sono diventati 317 rispetto ai 303 di ieri. Meno di un mese fa, il 18 luglio, erano 175 con un incremento dunque di 142 ricoveri. I posti letto disponibili nei reparti ordinari complessivamente sono 3.160, quelli in terapia intensiva 656. Due i decessi nelle ultime 48 ore.